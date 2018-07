Burgerbudget: de winnaars zijn bekend 27 PROJECTEN MOGEN 100.000 EURO VERDELEN THOMAS VANDEWALLE

10 juli 2018

02u28 0 Wortegem-Petegem In Wortegem-Petegem zijn de winnaars van het burgerbudget bekendgemaakt. 802 inwoners brachten hun stem uit voor projecten die burgers zelf hadden voorgesteld. 27 daarvan krijgen nu een budget om het voorstel uit te werken.

Inwoners van Wortegem-Petegem konden de voorbije weken stemmen op maar liefst 40 zeer uiteenlopende projecten. In totaal is voor de winnende projecten 100.000 euro voorzien. "We sluiten de stemronde af met maar liefst 802 stemmen", zegt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). "Het aantal ongeldige stemmen bleef beperkt tot 43. Dit betekent dat er 759 geldige unieke stemmen waren, wat een mooie 14% van de stemgerechtigde inwoners inhoudt."





Concreet zullen nu maar liefst 27 ingediende projecten worden uitgevoerd. Allemaal krijgen ze een budget van maximum 5.000 euro. De gemeente gaat nu in eerste instantie aftoetsen met de indieners van de projecten of ze zelf zullen instaan voor de realisatie of dit door het gemeentebestuur moet gebeuren. "Voor sommige projecten moeten we de nodige vergunningen voorzien en dergelijke meer, waardoor we de verdere planning goed moeten afstemmen met de betrokken diensten". De projecten moeten wel binnen het jaar uitgevoerd worden, dus ten laatste tegen juli 2019.





Dit zijn enkele van de winnende projecten:





Vitrine voor tekeningen en kunstwerken aan de vrije basisschool Petegem





Aangezien de schooltuin en speelplaats grenst aan een weg tussen de wijk en de Lindestraat, zal kunst van de schoolkinderen in een vitrine tentoongesteld worden voor de buurt en de passanten.





Halve marathon





De organisatoren van de Vijfkerkenloop zullen van de tiende editie in april 2019 een waardige jubileumeditie maken door een halve marathon (21 km) te organiseren waarbij men langs de vijf kerken van de gemeente loopt.





Feërieke kerstmarkt





Enkele verenigingen zetten zich in om rond de kerstperiode een feeërieke kerstmarkt te organiseren. Er wordt gedacht aan het domein de Ghellinck.





Permanente snelheidsmeter op Oudenaardseweg





Op vraag van een groep bewoners wordt langs de Oudenaardseweg in Moregem een opvallende permanente snelheidsmeter geplaatst die bij te hoge snelheid het bedrag van de boete aangeeft.





Picknicktafels bij speeltuinen





Bij de speelpleintjes in alle deelgemeenten worden picknicktafels geplaatst om inwoners dichter bij elkaar te brengen.





Hondenspeelweide





Er wordt een plek gezocht in de gemeente om een hondenspeelweide te realiseren.





De lijst met 27 winnende projecten is terug te vinden op www.wortegem-petegem.be/buurtbouwers/resultaten.