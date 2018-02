Burgemeester Luc Vander Meeren (57) trekt Open Vld-lijst 03 februari 2018

03u04 0 Wortegem-Petegem Open Vld trekt in Wortegem-Petegem opnieuw met burgemeester Luc Vander Meeren (57) als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Het lokaal partijbestuur bevestigde unaniem het vertrouwen in hun kopman die eerder ook al in 2012 de lokale Open Vld-lijst aanvoerde. De partij behaalde toen een absolute meerderheid van 10 op 17 zetels. "Vanzelfsprekend hopen wij ons beleid van de laatste 12 jaar te kunnen verderzetten, maar het zijn de kiezers die beslissen," zegt Vander Meeren. "Persoonlijk blijf ik mij in 2018 alvast met dezelfde gedrevenheid en goesting verder inzetten voor onze mooie gemeente en haar inwoners, net zoals ik dat de voorbije 11 jaar ook deed." Andere plaatsen op de lijst werden nog niet toegewezen en maken het voorwerp uit van besprekingen die de volgende weken zullen worden gefinaliseerd. (TVR)