Brandweer ruimt brandstofspoor op 07 mei 2018

Op de Oudenaardseweg in Wortegem-Petegem moest de brandweer gisteren uitrukken voor het opruimen van een brandstofspoor op de rijstrook richting Oudenaarde. Het was niet duidelijk hoe de vervuiling was veroorzaakt. (DCRB)