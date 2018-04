Blokken in raad- en feestzaal 24 april 2018

De gemeente Wortegem-Petegem zet in de maanden mei en juni de deuren open voor blokkende studenten. Jongeren kunnen vanaf 2 mei tot en met 6 juli terecht in de gemeentelijke feestzaal of raadzaal en dit elke werkdag van 8 tot 17 uur. "Ze kunnen er zich in alle rust over hun cursussen buigen, samen met medestudenten uit de gemeente", zegt jeugdschepen Isabelle Van den Dorpe (Open Vld). "We hopen alvast dat het zal bijdragen tot mooie resultaten." Enkel op de gemeentelijke sluitingsdagen 10, 11 en 21 mei zal de infrastructuur niet beschikbaar zijn.





(TVR)