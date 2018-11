Bibliotheek organiseert gratis taalspel: ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ Lieke D'hondt

13 november 2018

15u58 0 Wortegem-Petegem Liefhebbers van taalspelletjes kunnen op vrijdag 7 december deelnemen aan ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ in Wortegem-Petegem. Deelnemers spelen het taalspel tegelijk in zestig Vlaamse bibliotheken.

In navolging van de Mechelse bibliotheek die na het stopzetten van het ‘Groot Dictee der Nederlandse taal’ in 2016 een variant bedacht, neemt ook de bib in Wortegem-Petegem deel aan ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’. In elke bibliotheek wordt op hetzelfde moment dezelfde grappige tekst voorgelezen van Ans De Bremme. De nadruk ligt meer op spel- en taalplezier dan op het gebruik van onmogelijke woorden. Om te winnen heb je fantasie en taalvaardigheid nodig. In Wortegem-Petegem vindt het dictee plaats in OC Rozenhof in samenwerking met leesclub Leesgegroet.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 1 december door te mailen naar bibliotheek@wortegem-petegem.be of te bellen naar 055 30 99 84.