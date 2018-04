Bevraging inwoners over ringweg 03 april 2018

Bewoners krijgen van 3 april tot 2 mei de kans om hun mening te geven over de mogelijke trajecten voor een ring rond Anzegem, via mer@vlaanderen.be. De plannen raadplegen kan op www.west-vlaanderen.be/rup-omleidingsweg-anzegem, in de gemeentehuizen van Anzegem en Wortegem-Petegem en in het stadhuis van Waregem. Er loopt een milieuonderzoek, waarbij de provincie nog een extra tracé bekijkt. De ringweg moet de drukke N382, die door de dorpskern van Anzegem loopt, ontlasten. Er is protest omdat de impact op het landschap te groot zou zijn. Het nieuwe traject start aan de Grote Leiestraat (N382). Na het kruisen van de Vichtsesteenweg verandert de loop. De weg gaat naar de hoek van de Dompel- en Korte en Lange Winterstraat en loopt zo verder naar de Landergemstraat, nabij de Kouterstraat. Daarna gaat het dwars over de Kouterstraat en de hoek met de Koningskouter tot aan de Berglaan, vlakbij de spoorweg Kortrijk-Oudenaarde. Vanaf de Berglaan zijn er vier opties. De provincie wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) uitwerken, waarin een definitief traject juridisch verankerd is. Daarna is het wachten op geld van de Vlaamse overheid voor de aanleg. Dat kan tot 2030 duren. (LPS)