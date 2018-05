Antoine De Sutter is de beste pronostieker 01 juni 2018

02u47 0

In volkscafé Oud-Gemeentehuis bij Magda was er de hulde van de laureaten van de gelijknamige pronostiekclub op voetbalwedstrijden. Na 30 weken gokken op nationale en provinciale voetbalwedstrijden kon coördinator Firmin Vilyn trouw clublid Antoine De Sutter als 29e clubkampioen voorstellen. De Brakelnaar haalde het met 245 punten bij deze club die 128 deelnemers telt. Dat was slechts twee punten meer dan het trio Chris Vuye, Adelin Maheur en Dirk Uittenhove dat samen op de tweede plaats eindigde.





(MAN)