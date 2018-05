Animatoren gezocht voor Speelkriebels 29 mei 2018

De gemeente Wortegem-Petegem is nog op zoek naar enthousiaste animatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels in de zomervakantie. Wie minstens 16 jaar is en een week lang kinderen van 3 tot 12 jaar wil entertainen, kan zich inschrijven op www.wortegem-petegem.be. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Silke Van der Schaeghe van de jeugddienst op het nummer 056/68.81.14 of jeugddienst@wortegem-petegem.be. (TVR)