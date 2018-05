André Veys viert honderdste verjaardag 25 mei 2018

André Veys heeft in het woonzorgcentrum De Linde in Petegem zijn honderdste verjaardag gevierd. Niet enkel kreeg hij het gemeentebestuur over de vloer om hem te huldigen. Het woonzorgcentrum maakte ook nog een lekker feestmaal klaar en als klap op de vuurpijl volgde nog een familiefeest om de verjaardag van de eeuweling compleet te maken.





(TVR)