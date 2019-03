Alexander De Croo stelt ‘De Eeuw van de Vrouw’ voor in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

06 maart 2019

15u20 0 Wortegem-Petegem Vicepremier Alexander De Croo komt op vrijdag 15 maart zijn boek ‘De Eeuw van de Vrouw’ voorstellen in Wortegem-Petegem.

De voordracht start om 20 uur in het hoevegebouw van Domein De Ghellinck. De toegang is gratis, maar vrouwenvereniging De Blauwe Lotus, Jong Vld Wortegem-Petegem en Open Vld Wortegem-Petegem, de organisatoren van dienst, vragen wel om vooraf in te schrijven. Dat kan nog tot 11 maart door een e-mail te sturen naar maarten.vantieghem@openvld.be of te bellen naar het nummer 0476/55.33.37.