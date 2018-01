Aangereden fietser nog steeds arbeidsongeschikt 20 januari 2018

02u51 0

G.V. uit Gijzelbrechtegem kreeg van de Oudenaardse politierechter een geldboete van 200 euro opgelegd nadat ze op 13 mei vorig jaar fietser Luc T. aanreed op het kruispunt van de Zonnestraat en de Voskensstraat in Wortegem-Petegem. Die liep bij het ongeval zware verwondingen op, waardoor hij vandaag de dag nog steeds arbeidsongeschikt is.





"Het gaat om een zeer spijtig ongeval", vertelde de advocaat van de bestuurster. "De fietsers reden snel en ze had hem niet opgemerkt. Door het hoogstaande gras was de zichtbaarheid ook beperkt. Mijn cliënte was na de aanrijding in shock. Ze is ook nog steeds heel bekommerd om het slachtoffer en heeft hem al verschillende mailtjes gestuurd." (TVR)