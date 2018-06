90 extra parkeerplaatsen aan gemeentehuis 05 juni 2018

02u42 0 Wortegem-Petegem Het nieuwe containerpark langs de Waregemseweg in Wortegem-Petegem moet tegen september klaar zijn. "Het huidige containerpark wordt dan een parking voor de bezoekers van het gemeentehuis", kondigt schepen Willy Dhondt aan.

De gemeente Wortegem-Petegem laat momenteel een nieuw containerpark aanleggen op de site achter het gemeentehuis. "Dat wordt groter én gebruiksvriendelijker", vertelt milieuschepen Willy Dhondt (Open Vld). "Ons containerpark draait bijzonder goed. Zo telden we onlangs nog 480 bezoekers op één dag. Extra ruimte is er dus zeker welkom."





Er wordt ook werk gemaakt van een betere ontsluiting. "Bezoekers moeten nu steeds over de parking van het gemeentehuis, maar dat is binnenkort verleden tijd. Er wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd die rechtstreeks uitgeeft op de Waregemseweg."





Bedoeling was om het nieuwe containerpark nog voor het zomerverlof te openen, maar dat zal uiteindelijk niet lukken. "De grondwerken zijn klaar, maar er moet nog een betonnen plateau worden gegoten. De kans is klein dat dit nog lukt voor het verlof. Toch moet het nieuwe recyclagepark ten laatste begin september kunnen openen." Het huidige containerpark zal daarna dienen als extra parkeerruimte voor de bezoekers van het gemeentehuis en de gemeentelijke feestzaal. "We hebben momenteel parkeerplaatsen te weinig en dit vooral wanneer er activiteiten in onze feestzaal plaatsvinden. Dat leidt soms tot gevaarlijke situaties. Daarom komen er in totaal zo'n 90 parkeerplaatsen bij." (TVR)