56 voorstellen voor burgerbudget van 100.000 euro 28 mei 2018

02u37 1

De inwoners van Wortegem-Petegem hebben de voorbije maanden in totaal 56 voorstellen ingediend voor het project 'Buurtbouwers'. Het gemeentebestuur deelt 100.000 euro uit via een burgerbegroting. De inwoners konden zelf voorstellen indienen die volgens hen nuttig zijn voor het beter maken van hun gemeente. "Na evaluatie door onze diensten werden er 40 weerhouden die in aanmerking komen voor een volksstemming", vertelt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). "De voorstellen zijn zeer divers en in detail uitgewerkt. Ik ben dan ook heel aangenaam verrast." De stemronde gaat in op 1 juni en is voorbehouden voor de inwoners. Stemmen kan op www.wortegem- petegem.be/buurtbouwers. Tijdens de Dag van het Park op zondag 3 juni kunnen de inwoners ook hun stem uitbrengen in het domein de Ghellinck. Alle initiatiefnemers zullen er hun voorstellen voorstellen in de orangerie. Welke voorstellen een budget van maximum 5.000 euro in de wacht slepen, wordt op 30 juni bekendgemaakt. (TVR)