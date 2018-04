54 obussen gevonden bij graafwerken 07 april 2018

02u46 0

Tijdens graafwerken in de Peerdekouter in Wortegem werden donderdagavond 54 obussen gevonden.





De opmerkelijke vondst gebeurde nabij een oude hoeve die er momenteel wordt gerenoveerd. Het ging om explosieven van Franse makelij uit de Eerste Wereldoorlog. DOVO wilde niet in het donker opereren en kwam daarom pas gistermorgen omstreeks 9 uur ter plaatse om de explosieven in te laden en naar hun depot over te brengen. "Er was geen enkel ontploffingsgevaar", benadrukt burgemeester Luc Vande Meeren (Open Vld). "Er diende dan ook niemand geëvacueerd te worden, ook al omdat er in de dichte omgeving geen andere woningen staan." (TVR)