37-jarige man zwaargewond na klap tegen paal 04 juni 2018

Thomas Lobel uit Wortegem liep zaterdagavond iets voor tien uur zware verwondingen op bij een ongeval in Anzegem. Dat gebeurde langs de Heuntjesstraat, op amper een halve kilometer van de woning van het slachtoffer. In een scherpe bocht naar links verloor de 37-jarige bestuurder de controle over zijn Mercedes. Het voertuig geraakte van de weg en botste tegen een verlichtingspaal, die afknakte en over de rijweg kwam te liggen. De schade was enorm. Medische hulpverleners stabiliseerden eerst de toestand van het slachtoffer, vooraleer de man door de brandweer uit het voertuig werd gehaald. (VHS)