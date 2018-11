12 op 20 voor Bistronoom in Gault&Millau Gids Lieke D'hondt

05 november 2018

21u41 0 Wortegem-Petegem Bernard Claessens van Bistronoom in Wortegem-Petegem heeft voor de eerste keer de Gault&Millau Gids gehaald. Het restaurant scoort 12 op 20.

Zaakvoerder Bernard Claessens verwachtte geen vermelding in de nieuwe gids. Hij is al twintig jaar de drijvende kracht achter het restaurant aan de Waregemseweg en krijgt nu voor het eerst 12 op 20. “Wat voor mij vooral belangrijk is, is dat ik lekkere gerechten kan maken met verse producten. We maken alles hier zelf en ik wil de klanten altijd tevreden stellen”, zegt Bernard. De erkenning van Gault&Millau zal dan ook weinig tot niets wijzigen aan de werkwijze van de chef. Al zijn er wel veranderingen op komst bij Bistronoom. “Een maand geleden is mijn zoon Henri in de zaak gestapt. Ik vind het fantastisch dat ik hem kan opleiden om in de zaak te werken. Al zet ik nog geen stap terug. Ik zal nog lang actief blijven”, lacht Bernard.