"The Die Hards" winnen weer Sparta's quiz 20 februari 2018

29 van de 32 ingeschreven teams daagden op voor de tweede editie van Sparta's sportquiz in de gemeentezaal. De opbrengst van deze organisatie is ten voordele van voetbalclub Sparta Wortegem, Guy Meirhaeghe presenteerde de quiz over 13 ronden. En net als vorig jaar werd het team "The Die Hards" laureaat, dit keer met een score van 95%. Zij traden aan met Cédric Dedapper, Steven Martens, Pierre Devogelaere en Ulrich Coussement en haalden het van "Forza Essevee" en "De Duvelkes".





(MAN)