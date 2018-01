"Michel deed wat niet iedereen zou doen" GEMEENTE HULDIGT INWONER DIE BUURVROUW UIT BRAND REDDE THOMAS VANDEWALLE

02u43 0 Ronny De Coster Michel Deven werd tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd door het gemeentebestuur. Ook zijn vrouw werd in de bloemetjes gezet. Wortegem-Petegem Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de gemeentelijke feestzaal in Wortegem werd inwoner Michel Deven door het gemeentebestuur gehuldigd voor zijn heldendaad op 3 juli vorig jaar. Die dag redde Michel het leven van zijn buurvrouw Simonne door haar brandende woning in de Groenstraat binnen te lopen en haar naar buiten te sleuren. "Wat ik gedaan heb, is de normaalste zaak van de wereld", vindt Michel.

Als een held. Zo werd Michel op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Wortegem-Petegem ontvangen. Hij kreeg uit handen van het schepencollege een "oorkonde van verdienste", een fles champagne en zijn vrouw werd bedacht met een mooie bos bloemen.





"Michel deed wat niet iedereen zou doen", motiveert burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld) de huldiging. "Hij heeft met risico voor zijn eigen leven dat van zijn buurvrouw Simonne Ronsse gered door haar woning in de Groenstraat naar binnen te lopen op het moment dat de brand er al hevig woedde. Hij heeft haar nog net op tijd kunnen naar buiten sleuren. Door zijn koelbloedige optreden, is een drama vermeden. Het lijkt ons dan ook niet meer dan normaal dat we Michel hiervoor erkennen."





"Geen held"

Michel zelf blijft ondanks alle lof opvallend bescheiden. "Dat ik haar leven gered heb, kan je wel stellen. Maar maak van mij daarom geen held. Pas achteraf heb ik beseft dat ik een heel groot risico heb genomen. Zonder na te denken, ben ik naar binnen gelopen", doet Michel het verhaal. "Ik hoorde iets in de keuken. Maar de rook was zo fel, dat ik amper iets kon zien. Alleen een witte schim. Het bleek de haardos te zijn van Simonne. Ze zei niks, maar was al helemaal versuft en verward. Haar kapsel stond ook in brand. Ik heb haar vastgegrepen en ben zo snel ik kon met haar naar de deur getrokken. Ik heb haar letterlijk naar buiten gesleurd. We hebben enorm veel geluk gehad. Net op het moment dat we buiten waren, sloegen de vlammen in één ruk naar het plafond. Het stond meteen helemaal in brand."





Brandwonden

De woning van Simonne werd door de brand volledig vernield. De brandwonden die de vrouw opliep, bleken gelukkig nog mee te vallen. Zo mocht ze al na een paar dagen het ziekenhuis verlaten.





Intussen heeft Simonne haar intrek genomen in een appartement. "Ik ben haar nog niet gaan bezoeken, maar zou dat dringend eens moeten doen. Al is ze mij zeker niets verschuldigd. Ik ben al heel tevreden met het feit dat ze nog leeft", besluit Michel met een knipoog.