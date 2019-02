“Inbrekers die ons hondje stalen, zijn geen dierenvrienden: ze zetten het al te koop!” Ronny De Coster

27 februari 2019

22u16

Bron: Eigen berichtgeving 4 Wortegem-Petegem Julide Esgin uit Wortegem valt van de ene verbazing in de andere: maandag drongen inbrekers haar appartement aan de Wortegemplein binnen en stalen ze… haar hondje. Daags nadien werd de puppy even aangeboden op een tweedehandsverkoopsite. “Ella is dus niet gestolen door dierenvrienden, maar door dieven die er munt uit willen slaan. Dat stelt me niet meteen gerust”, zucht Julide.

“Het was wel flink schrikken, toen we maandagavond van ons werk thuis kwamen”, begint Julide te vertellen. Langs het schuifraam achteraan, dat uitgeeft op het terras, waren één of meerdere inbrekers de flat van haar en haar vriend binnengedrongen.

“We hadden dat raam niet op slot gedaan: het stond op een kiertje om onze hondjes buiten te laten om een plasje te doen. We zitten hier op de eerste verdieping, dus je denkt toch niet meteen dat iemand hier op het terras kan klauteren om in te breken. Blijkbaar kan dat dus wél”, bedenkt Julide.

De inbrekers hebben zowat de hele flat doorzocht. De buit: een horloge en… één van de twee keeshondjes. “De braafste van de twee. De andere zullen ze niet kunnen meenemen hebben, want die raak je niet zomaar aan. Tot onze verbijstering was Ella niet meer te vinden. We hadden ze bovendien nog maar twee weken. De puppy is drie maand oud. Het is onvoorstelbaar dat inbrekers een hondje meenemen. Ik kan het nog altijd niet geloven”, zucht Julide.

Te koop op internet

Daags na de diefstal schrok ze zich een tweede keer een hoedje. “Ik kreeg dinsdag van iemand het bericht dat ons hondje al te koop stond op de verkoopsite tweedehands.be. Nadat die dame haar ontdekking op Facebook de wereld had ingestuurd, is de advertentie meteen verdwenen. Helaas herinnert de vrouw zich niet meer hoe de aanbieder heette. Sowieso zal het wel een schuilnaam geweest zijn. Maar nu verontrust me vooral de gedachte dat ons hondje blijkbaar niet gestolen is door dierenvrienden, maar door dieven die er gewoon geld willen mee verdienen. Zo’n keeshondje kost al snel acht- tot negenhonderd euro. Het is de daders duidelijk om het geld te doen”, vreest het baasje van de gestolen puppy.

Chip

Het dier heeft wel een chip, waarmee de afkomst altijd te achterhalen is. “Laat ons hopen, dat de dader tot het besef komt dat het beter is dat ons hondje naar hier terugkeert. Uiteraard weet ik ook wel dat de dief hier morgen niet aan de deur zal komen bellen om Ella terug te geven. Maar misschien kan ze worden het achtergelaten op een plaats waar het zeker kan gevonden worden. Misschien is dat nog de meest elegante manier”, suggereert Julide.

“Hoe dan ook hoop ik dat we ons hondje snel terug zien, want Ella wordt hier hard gemist”, besluit ze.

Wie informatie kan geven over de inbraak maandagnamiddag in het appartement aan het Wortegemplein, wordt verzocht contact op te nemen met de politie of met Julide zelf op het nummer 0472/64.07.98.