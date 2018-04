"Dringend nood aan extra ruimte" WOONZORGCENTRUM DE LINDE BARST UIT HAAR VOEGEN THOMAS VANDEWALLE

27 april 2018

02u47 0 Wortegem-Petegem Woonzorgcentrum De Linde uit Petegem heeft zes beweegtoestellen geplaatst die speciaal ontworpen zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Naast het rusthuis wordt momenteel ook een nieuwbouw opgetrokken. "We hebben een wachtlijst van 60 personen", vertelt directeur Christian Verbrugghe.

Woonzorgcentrum De Linde beschikt momenteel over 72 kamers en vijf assisentiewoningen. Deze bieden de kans om zelfstandig te wonen, mét ondersteuning van het rusthuis. Maar dat aanbod blijkt al enkele jaren niet voldoende. "We krijgen enorm veel aanvragen, waardoor onze wachtlijst maar blijft groeien", zegt directeur Christian Verbrugghe. "Zo staan er momenteel 60 personen op die hier dringend een onderkomen willen vinden. Een nadeel van onze goeie reputatie als klein en toegankelijk rusthuis." Op de site Ridobel worden momenteel door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen alvast vijf aanleunflats voor ouderen gebouwd. Voor de zorg wordt een samenwerking met het woonzorgcentrum aangegaan. "Maar ook dan zijn we er nog lang niet. Daarom zijn we gestart met de bouw van een nieuw complex dat bestaat uit twee verdiepingen van telkens 14 kamers."





Dagverzorgingscentrum

In deze nieuwbouw zullen vooral ouderen met dementie terechtkunnen. "We zullen werken met twee leefgroepen", legt Verbrugghe uit. "Er zal ook autonoom gewerkt worden. Zo zal men er bijvoorbeeld zelf koken, samen met de bewoners. Koken is voor personen met dementie dan ook een perfecte bezigheidstherapie. Hen nieuwe dingen aanleren is soms moeilijk, maar koken hebben ze altijd gedaan. Met een beetje ondersteuning, kunnen ze dat nog perfect."





Intussen staat de volledige ruwbouw er al. Tegen april volgend jaar zouden de werken klaar moeten zijn. "Tegelijk willen we ook de al bestaande infrastructuur wat herinrichten, zodat er ruimte vrijkomt voor onder andere een dagverzorgingscentrum. Op die manier kunnen ouderen die nog thuis wonen, hier terecht voor de nodige zorg."





Door het gebrek aan ruimte op eigen terrein én om het sociaal contact te bevorderen, plaatste het woonzorgcentrum zes beweegtoestellen naast de vlakbij gelegen sporthal De Ruffel. Die werden gisteren met veel enthousiasme officieel in gebruik genomen. "Het gaat om zes aangepaste beweegtoestellen zodat ook mensen bij wie sporten niet zo vanzelfsprekend is, in beweging kunnen blijven", aldus de directeur. "Maar de toestellen zijn toegankelijk voor iedereen", voegt hij er onmiddellijk aan toe. "Op die manier hopen we ook mensen bij elkaar te brengen en het sociaal contact te bevorderen."