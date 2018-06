"De Willy, eindelijk van stroate" WILLY NAESSENS (79) VIERT VRIJGEZELLEN IN FEESTBUS THOMAS VANDEWALLE

09 juni 2018

02u43 0 Wortegem-Petegem Nu Willy Naessens (79) volgende maand in het huwelijksbootje treedt met zijn Marie-Jeanne, kon een vrijgezellenfeest niet ontbreken. "Als we ons kunnen amuseren, doen we dat", aldus de zwembadbouwer.

Danseressen, een feestbus en een buikspreker: Willy Naessens kreeg een bachelorparty die hij niet snel zal vergeten. De feestbus - met daaraan een spandoek met opschrift 'De Willy, eindelijk van stroate' - reed de bekende Elsegemnaar en zo'n 25 vrienden gisteren door heel Vlaanderen. "Ik heb zelf geen idee wat me te wachten staat en val dus van de ene verrassing in de andere", vertelde Naessens 's namiddags. "Maar de sfeer zit er al goed in. Mijn vrienden hebben hun best gedaan. Ze zorgden zelfs voor danseressen op de bus."





Lunchen deed het gezelschap in de tuin van de Manor Hoeve in Sint-Eloois-Winkel. Van daaruit ging het naar café De Helleketel in Poperinge, waar Willy zich amuseerde met de jukebox. "Het is niet de eerste keer dat hij hier komt", glundert cafébazin Lena Masson die met hem op de foto ging. "Sympathieke man. Marie-Jeanne heeft het getroffen."





Buikspreker

Tegen de avond trok de groep naar restaurant Koevert in Kerkhove waar Willy op zijn beurt zijn gezelschap verraste met een optreden van een buikspreker. "Ik ben 79 jaar, dat is reservetijd. Als we ons kunnen amuseren, doen we dat", aldus Naessens. Ook zijn toekomstige heeft intussen haar vrijgezellenfeest achter de rug. "Het werden maar liefst drie feestjes", lacht Marie-Jeanne (67). "Eén met de nichtjes en twee met vriendinnen. Eén keer moest ik verkleed als Marilyn Monroe allerlei opdrachten uitvoeren. De andere keer staken ze me in een majorettepakje. In mijn jonge jaren was ik immers nog tamboer-majoor bij de fanfare in Wortegem-Petegem. En of we wat hebben afgelachen! Het is niet omdat we een beetje op leeftijd zijn, dat we niet kunnen feesten."





Nu beiden hun vrijgezellenfeest(en) achter de rug hebben, kunnen ze volop aftellen naar het huwelijksfeest zelf. "We feesten vier dagen lang. Ik trouw met Marie-Jeanne, omdat ik ze graag zie én omdat ze al 50 jaar voor me werkt zonder overuren aan te rekenen", grapt Naessens. "Ons trouwfeest zal ook een beetje een dankfeest worden. Zo zal ik er ook mijn klanten, familie en werknemers bedanken. Verspreid over vier dagen verwachten we toch zo'n 2.500 man." Het burgerlijk huwelijk vindt plaats op donderdag 5 juli. Op zaterdag 7 juli geven ze elkaar het jawoord in de kerk van Elsegem.