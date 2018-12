‘BuurtBouwers’ in volle actie: al 10 van de 27 projecten gerealiseerd Lieke D'hondt

26 december 2018

17u21 0 Wortegem-Petegem Het project BuurtBouwers in Wortegem-Petegem zit volop in de uitwerkingsfase. Ondertussen zijn al tien van de 27 goedgekeurde voorstellen gerealiseerd. “Met kleine veranderingen maken we een straat, wijk of buurt nog aangenamer.”

Sinds dit jaar kunnen inwoners van Wortegem-Petegem aan een voordelig tarief zwemmen in Oudenaarde en Waregem, een ambacht- en rommelmarkt bezoeken in Domein de Ghellinck, een bezoek brengen aan de kerstmart en petanque spelen aan het Schoolke in Moregem. Er hangt ook nieuwe kerstverlichting te schitteren op het Ooikeplein en het landelijke binnengebied tussen Petegem en Moregem is autovrij gemaakt.

Dat allemaal dankzij initiatieven die inwoners van Wortegem-Petegem zelf hebben ingediend tijdens het project BuurtBouwers. Dat startte begin 2018. “De inwoners mochten zo mee beslissen wat er moest gebeuren met 100.000 euro van het gemeentebudget”, zegt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). “Het project kreeg de naam BuurtBouwers omdat het gericht is op kleine, nuttige veranderingen of creatieve projecten die het leven in een straat, wijk of buurt nog aangenamer maken.”

‘Warm Hart’

De gemeente heeft op aangeven van het project ook twee snelheidsmeters aangekocht. Die zullen op de Oudenaardseweg en de Heerbaan komen om bestuurders te sensibiliseren. Vanaf 2019 start ook het project ‘Warm Hart’ in De Ruffel waar inwoners die er nood aan hebben terecht zullen kunnen voor een gesprek omdat ze bijvoorbeeld eenzaam zijn of psychologische druk voelen. Tot slot komt er ook een halve marathon tijdens de jubileumeditie van de Vijfkerkenloop, een loopwedstrijd die de vijf deelgemeenten van Wortegem-Petegem zal verbinden. De zeventien overige projecten zullen ook nog geconcretiseerd worden.