Woning onder vuur genomen en wagen in brand gestoken in Kalmthout Toon Verheyen

08u35

Bron: Eigen redactie 0 Marc De Roeck I n het Antwerpse Kalmthout is afgelopen nacht een woning in de Hertendreef onder vuur genomen en een wagen aan die woning in brand gestoken. Dat zegt het parket van Antwerpen. De bewoners waren op het moment van de feiten niet thuis en er vielen dan ook geen gewonden. De buren verwittigden de politie.

Onder meer de federale gerechtelijke politie, het labo, een branddeskundige en een ballistisch expert kwamen vanochtend ter plaatse.

Een kwartier later kwam er een melding vanuit de Papestraat in Brasschaat. Ook daar brandde een wagen volledig uit. Ook in Brasschaat gaat het om een opzettelijke brandstichting.

De Federale politie heeft het onderzoek overgenomen, omdat er mogelijk een link is met het drugsmilieu.