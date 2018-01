Zwerfkat Wommelgem zoekt vrijwilligers 02u37 0 Foto De Freine Christel Kooyman met een van de opgevangen katten.

De vrijwilligers van Zwerfkat Wommelgem zijn opnieuw actief. Vier vrijwilligers onder wie Christel Kooyman halen zwerfkatten van de straat en bezorgen ze een nieuwe thuis. En dat blijkt nodig, want hoewel je de katten niet echt spot op straat, heeft het viertal al zeventig katten van straat gehaald. "Anders dan andere organisaties laten wij de katten niet zomaar terug los nadat we ze gesteriliseerd of gecastreerd hebben. Samen met Helga's Poezenhuis trachten we een nieuwe thuis voor de katten te vinden. Als het gaat om kittens doen we dat sowieso. Bij oudere katten lukt dat niet altijd", legt Christel uit. Rond april begint het nieuwe kittenseizoen en daarom kan de Chrisel en haar vrijwilligers nog wat extra helpende handen gebruiken. "Het beloven drukke maanden te worden en omdat we zoveel mogelijk katjes willen helpen is elke extra hulp welkom. Via onze website kunnen mensen met ons in contact komen. Mensen die zelf weet hebben van zwerfkatten, kunnen ons heel gemakkelijk bereiken. Dan spreken we een moment af en komen we ze met een vangkooi ophalen. De mensen die ons contacteren moeten daarvoor niets betalen." Alle informatie vind je op www.zwerfkatwommelgem.be.





(ADA)