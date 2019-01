Zussen willen ook studenten laten brossen voor het klimaat: “Wij zijn laatste generatie die aarde kan redden” David Acke

23 januari 2019

15u19 1 Wommelgem Zussen en rechtenstudenten Mariyam (28) en Nigina (20) Safi betogen morgen samen met de scholieren van de middelbare scholen in Brussel voor een beter klimaat. Ze hopen nog medestudenten te kunnen overtuigen. “Wij zijn één klimaatgeneratie en moeten zij aan zij strijden voor een beter milieu”, klinkt het. Op 14 februari plannen de twee een grote actie.

Morgen zullen opnieuw duizenden leerlingen door Brussel trekken om meer aandacht te vragen voor een beter klimaat. Maar omdat iedereen gebaat is bij een gezondere toekomst, willen ook de studenten van de verschillende hogescholen van Antwerpen en de Universiteit hun steentje bijdragen. Daarom zal er ook een delegatie van hen morgen de trein naar Brussel nemen. Initiatiefneemsters zijn de zussen Mariyam (28) en Nigina Safi (20) uit Wommelgem. Beiden studeren ze rechten, Mariyam aan de UGent en Nigina aan de UA.

Werkgroep opgericht

“Ons doel is om zoveel mogelijk studenten van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen ook in Brussel te krijgen om onze scholieren een hart onder de riem te steken. We zijn dezelfde klimaatgeneratie en moeten ook als één generatie strijden voor een beter klimaat”, vertelt Mariyam. Daarom zien de zussen het ook grootser en willen ze op 14 februari een groot evenement lanceren waarbij alle hogescholen en universiteiten aan hetzelfde laken trekken. “We hebben een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van alle scholen in Antwerpen. Samen gaan we concrete plannen uitwerken hoe ook wij de scholieren kunnen bijstaan in hun strijd,” gaat Nigina verder. “Hoe dat dat er allemaal zal uitzien, daar zijn we nu volop mee bezig. Maar morgen sluiten we ons alvast gewoon aan bij de scholieren in Brussel.”

Met steun van de rector

De zussen hadden hierover al contact met Anuna De Wever (17), de initiatiefneemster van de klimaatacties, en ook zij vond het een goed idee om samen te strijden. “We gaan mee onder dezelfde naam Youth for Climate om de eenheid niet te verstoren. Wij zijn de laatste generatie die onze toekomst op aarde kan redden, daarom vragen we de studenten van over heel het land om hun verantwoordelijkheid op te nemen en naar Brussel te komen zodat we samen een beter klimaatbeleid kunnen claimen”, aldus de zussen.

Ook de rector van de UA Herman Van Goethem steunt zijn studenten. “Hij liet ons weten dat hij volledig achter onze actie staat en dat hij wil helpen waar nodig. Dat doet ons enorm veel deugd.”

Nigina vertrekt morgenvroeg om 9 uur met de trein richting Brussel vanuit het Centraal Station van Antwerpen.