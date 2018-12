Zoon van burgemeester Frank Gys is benjamin van provincieraad ADA

03 december 2018

Seppe Gys (27), zoon van burgemeester Frank Gys, mag zich de benjamin van de nieuwe provincieraad noemen. Met zijn 27 jaar is hij de jongste verkozene. Tijdens de afgelopen verkiezingen van oktober stond Seppe ook op de lijst van N-VA in de gemeente Wommelgem en behaalde het vierde meeste aantal voorkeurstemmen. Maar omdat zijn vader ook verkozen raakte, kon Seppe niet zetelen in Wommelgem. “De komende weken wil ik me vooral inwerken in een aantal dossiers van de provincie. Ik ben vooral bezig met de fietsverbindingen en het onderwijs maar de komende tijd zal uitwijzen welke richting ik uitga”, vertelt Seppe.

Traktatie

Dat hij nu in de provincieraad gaat zetelen betekent niet dat hij Wommelgem uit het oog zal verliezen. “Wommelgem blijft enorm belangrijk voor mij en ik zal me blijven inzetten voor de gemeente maar nu gaat mijn aandacht de komende zes jaar naar de provincie.” Seppe zetelde al zes jaar in de OCMW-raad van Wommelgem maar sinds die overgeheveld is naar het bestuur, stopte het dus ook voor Seppe. Vader Frank Gys is alvast erg trots op zijn zoon en trakteerde hem op een lekker etentje op restaurant.