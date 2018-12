Wommelgem frontale aanrijding Marc De Roeck

10 december 2018

In de Nijverheidsstraat in Wommelgem kwam het iets voor 08.00 tot een frontale aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De bestuurder moest uit zijn voertuig worden bevrijd en is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.