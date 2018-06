WK-fandorp verrijst op B-veld Scheersel 14 juni 2018

Op het B-veld van het Scheersel in Wommelgem wordt volop gewerkt aan de opbouw van een fandorp voor het WK voetbal in Rusland. Alle matchen van de Rode Duivels zullen er uitgezonden worden op een 23 vierkante meter groot scherm. Er zullen drank- en eetkraampjes zijn. Rugzakken en grote handtassen zijn niet toegelaten.





"Het terreurniveau staat op twee maar alles wat moet voetbal te maken heeft, staat nog steeds op niveau drie. Een externe bewakingsfirma zal instaan voor de controle aan de ingang. Als burgemeester heb ik hen ook de toestemming gegeven tot fouilleren als zij daartoe een noodzaak zien. Ook de politie zal een oogje in het zeil houden," vertelt burgemeester Frank Gys.





De deuren van het fandorp openen een uur voor de wedstrijd en sluiten anderhalf uur na de match. "We zenden dus sowieso al drie matchen uit maar hopelijk kan het scherm er blijven staan tot aan de finale, want dat betekent dat onze Duivels misschien wel wereldkampioen worden," lacht Gys. Tegelijk is het ook een soort afscheid van het veld.





Van zodra het fandorp afgebroken is, starten de werken aan het nieuwe sportcomplex en de speeltuinen op het terrein. (ADA)