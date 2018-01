Winterdorpen zijn succes 02u39 0 Foto De Freine Ook gisteren kwamen nog heel wat kinderen naar de schaatspiste. Wommelgem Het einde van de kerstvakantie luidde meteen ook het einde van de winterdorpen in Kontich en Wommelgem in. Beide organisatieteams toonden zich tevreden over de opkomst en de manier waarop alles de voorbije maand is verlopen.

In Kontich werd al voor de tiende keer een tijdelijke schaatspiste opgetrokken rond de jaarwisseling. De jubileumeditie heet een succes te zijn. "We klokken af op 11.500 schaatsbeurten. Dat zijn er een paar honderd minder dan vorig jaar, maar we klagen niet", zegt Erik De Bruyn, beheerder van de Kontichse ijspiste. "Ook de speciale activiteiten - zoals het G-schaatsen, disco-schaatsen, mountainbike on ice en kleuterschaatsen - genoten veel bijval en zullen we zeker volgend jaar opnieuw organiseren", pikt sportschepen Pieter Defoort (N-VA) in.





Ook in Wommelgem heerste tevredenheid over het winterdorp. "We hebben zowat 7.000 schaatsers over de vloer gehad, wat in de lijn ligt van de vorige editie, twee jaar geleden", zegt Brend Dangreau van het evenementenbureau dat alles organiseerde. "Enkele nieuwigheden vielen absoluut in de smaak. Ik denk daarbij aan de initiaties ijshockey en kunstschaatsen die we aanboden."





"Graag vervolg"

Blijft de vraag of er een vervolg komt op het Wommelgemse Winterdorp. "Wat ons betreft: graag. De samenwerking met het gemeentebestuur verliep ook vlot. Alleen is het zo dat het een tweejaarlijks evenement is en dat er dit jaar verkiezingen zijn. Dat maakt het wat moeilijk om nu al echte afspraken te maken met de gemeente", stipt Brend Dangreau tot slot aan. (KDC/CML)