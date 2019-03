Werken nieuwe rotonde zorgen voor heel wat omleidingen. Politie houdt controleacties ADA

13 maart 2019

De werken aan de nieuwe rotonde aan het kruispunt van de Ternesselei met de Nijverheidsstraat en de Van Tichelenlei zorgen voor heel wat omleidingen. Zowel in de omgeving van de Rollebeekstraat als in de Dasstraat heeft dat gewijzigde verkeerssituaties tot gevolg. De gemeente beseft dat dat niet altijd even aangenaam is maar vraagt met drang de omleiding correct te volgen langs de hoofdwegen op de sluipwegen niet te belasten. “De omgeving van de Rollebeekstraat is daarom enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Het gaat om een gedeelte van de Rollebeekstraat, de Moffenhoeve, de Van Asschestraat, de Rooseweg en de Schranshoevebaan. De politie voert daar ook regelmatig controle uit. Dat is de meest praktische manier om de veiligheid in de omliggende straten te verhogen en de hinder voor de omwonenden te beperken,” klinkt het bij de gemeente.

Bus 421 richting Berchem rijdt de Dasstraat in om vervolgens de Doornaardstraat in te slaan. Om dit op een veilige manier te kunnen laten verlopen is de Dasstraat en een stuk van de Ternesselei tot aan de Terstraetenweg enkelrichting geworden. Ook geldt er hier aan de linkerzijde een parkeerverbod. Deze maatregel blijft gelden tot het kruispunt terug opengaat. Die richtdatum is vrijdag 19 april.