Werken in de Lt. Karel Caluwaertsstraat van 12 tot en met 23 november ADA

09 november 2018

11u45 0

Van maandag 12 tot en met vrijdag 23 november zullen de nutsmaatschappijen onder pilootschap van Eandis werken uitvoeren in de Lt. Karel Caluwaertsstraat. De werken vinden plaats vanaf de hoek van de Sint-Damiaanstraat tot aan huisnummer 32. De aannemer zal in twee fasen werken: eerst neemt hij het voetpad aan de even zijde onder handen, vervolgens het voetpad aan de oneven zijde.

In het gedeelte van de Lt. Karel Caluwaertsstraat tussen de Sint-Damiaanstraat en de Vrijgezellenstraat zal het verkeer in één richting moeten rijden, zo blijft de doorgang naast de werf gegarandeerd. Tussen 7 en 17 uur geldt er een parkeerverbod.

De opritten of garages aan de zijde waar gewerkt wordt, zullen tijdelijk ontoegankelijk zijn. Tijdens de eerste fase gaat dat om de garages aan de even zijde, vervolgens de garages aan de oneven zijde. Je kan je altijd wenden tot de werfleider indien je een vraag hebt of geconfronteerd wordt met een probleem.