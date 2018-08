Vrouw overleden tijdens wandeling met hondje 18 augustus 2018

02u32 0 Wommelgem De 59-jarige Gerda G. is donderdagavond om het leven gekomen na een dramatisch verkeersongeval niet ver van haar woning. De vrouw was nog een avondwandeling gaan maken met haar hond. Geruchten doen de ronde dat de chauffeur te snel gereden zou hebben en dronken was, maar volgens een deskundige is er géén aanwijsbare reden voor het ongeval.

Gerda G. was donderdagavond iets na 21 uur de deur uitgegaan om haar hondje nog een laatste keer uit te laten voor de nacht. Op het kruispunt van de Ternesselei en de Draaiboomstraat liep het echter fout. "Het slachtoffer heeft daar de baan overgestoken en is gegrepen door een personenwagen", zegt Sven Verbaenen, woordvoerder van de politiezone Minos. "De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar de hulp mocht helaas niet meer baten. De vrouw is ter plaatse overleden."





Het parket stuurde nog een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De bestuurder moest, zoals steeds bij een ongeval, een ademtest afleggen. Die wees op een lichte intoxicatie, maar volgens een bron zou dat volgens de deskundige ook niet dé oorzaak zijn geweest van het ongeval. Ter plaatse zijn ook geen remsporen aangetroffen en volgens een getuige die met zijn wagen achter het veroorzakende voertuig reed, was er ook geen sprake van overdreven snelheid.





(VTT)