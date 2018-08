Vrouw (41) dommelt in achter stuur WAGEN RICHT RAVAGE AAN IN VOORTUINEN BESTUURSTER ONGEDEERD SANDER BRAL

10 augustus 2018

02u47 0 Wommelgem Een vrouw uit Ranst is gisteren aan een ramp ontsnapt: de 41-jarige viel na een lange nachtshift op weg naar huis in slaap achter het stuur in Wommelgem en raasde zo door zeven voortuinen. Als bij wonder bleef de bestuurster ongedeerd.

De Herentalsebaan in Wommelgem werd gisterochtend vroeg opgeschrikt door een hels kabaal. Ter hoogte van supermarkt Carrefour week een personenwagen van de baan af en bleef verder rijden over zeven verschillende voortuinen. "Het ongeval deed zich voor om tien voor zeven", weet Johan Wonnink van de lokale politiezone Minos. "De vrouw was na het werk onderweg naar huis en verklaarde dat ze in slaap gevallen was in haar wagen. Ze richtte heel wat ravage aan in verschillende voortuintjes en ook de wagen moest getakeld worden. Onze teams hebben haar gecontroleerd op alcoholgebruik, het resultaat bleek negatief."





De 41-jarige bestuurster was op weg naar haar huis in Ranst. Ter hoogte van het mobiele hamburgerkraam op de Herentalsebaan, dat op dat moment nog niet uitgesteld was, viel ze in slaap en week ze af naar rechts. Ze vloog over de parkeerplaatsen, fietspad en voetpad tussen een verkeersbord en een boom richting de voortuintjes. Aan de eerste voortuin ging een infobord aan flarden, de tweede en derde voortuin bleven gespaard van schade.





Aan het vierde huis ging een reeks kruipplanten de lucht in en het voertuig crashte tegen de brievenbus. De vrouw bleef gas geven en reed het hekwerk en de brievenbus van de vijfde voortuin aan flarden. Op het zesde stuk grond, braakliggend terrein, sneuvelde heel wat groen en in de zevende voortuin kwam de wagen eindelijk tot stilstand tegen een haag, nadat hij eerst nog hekwerk en een brievenbushad meegesleurd.





Geen gewonden

"Ze heeft enorm veel geluk gehad", getuigt de familie Bièvre-Riské van het zevende huis. "In haar slipper ontweek ze verkeersborden en bomen en kwam ze tot stilstand op enkele centimeters van onze geparkeerde BMW. Wel vloog het deksel van onze brievenbus in de voorruit van onze wagen, maar dat is het minste. Gelukkig waren er geen fietsers of voetgangers in de buurt en vielen er geen gewonden. De vrouw zelf was wel erg in shock, we hebben haar een stoel en een glas water aangeboden maar ze heeft ons niet veel kunnen vertellen. Ze was volledig van haar melk."





Ook de familie Van de Wiele, eigenaar van de eerste voortuin die echt schade leed, werd uit haar slaap gewekt door het incident. "Ik dacht eerst dat het om een zwaar onweer ging", herbeleeft de zoon des huizes de feiten. "Maar toen ik de ravage aantrof, wist ik dat er veel meer aan de hand was. Ocharme voor de facteur deze ochtend, hij wist geen blijf met zijn post met al die gesneuvelde brievenbussen", lacht de buurman groen.