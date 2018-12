Vooral Azië kocht een Mouton Rothschild uit Wommelgem ADA

12 december 2018

12u21 0 Wommelgem De veiling van de unieke wijncollectie Mouton Rothschild heeft vooral Azië kunnen bekoren. 430 flessen werden de afgelopen week verkocht door wijnveilinghuis Best Wine Auctions in Wommelgem. “Het target is niet gehaald maar we hebben enorm veel geleerd van deze veiling.”

430 van de iets meer dan zeshonderd flessen Mouton Rothschild zijn tijdens de veiling van het Wommelgemse wijnveilinghuis Best Wine Auctions verkocht. Daarmee is het target niet gehaald maar het veilinghuis is wel tevreden met de verkoop. “Het ideale scenario was geweest dat één koper alle flessen kocht en dat ze in één kelder terecht zouden komen maar dat is niet gebeurd,” vertelt zaakvoerder Chris Thiran.

De verkochte flessen gaan zowat allemaal richting Azië en één verticale reeks gaat richting São Paulo in Brazilië. “De kopers komen uit Hong Kong, Signapore, Japan en China. Vooral de verticale collecties hebben het erg goed gedaan. Een verticale collectie betekent dat we een hele reeks kunnen aanbieden van een bepaalde periode. Die leverden respectievelijk 21.500, 22.000 en 46.000 euro op. Dat zijn mooie bedragen.” Daarnaast heeft de veiling ook een tendens aan het licht gebracht. Bordeaux wijnen zijn out, de Bourgondische wijnen zijn in. Dat heeft volgens Thiran te maken met de overproductie van de Bordeaux wijnen per chateau. “Een Bourgondische wijn is veel zeldzamer wat het natuurlijk interessanter maakt op de markt. Van een top Bourgondische wijn zijn er soms maar duizend flessen op de markt.”

Internationale bekendheid

Hoewel niet alle flessen een nieuwe eigenaar gevonden hebben, kijkt Thiran tevreden terug op de veiling. In de eerste plaats omdat het een unieke ervaring is geweest. Nooit eerder gebeurde het dat een veilinghuis zoveel flessen van hetzelfde merk in een veiling aanbood. “Bovendien heeft ons veilinghuis heel wat internationale interesse opgewekt. Als je kijkt dat de Aziatische markt ons nu heeft leren kennen, is dat zeker een mooie extra voor de toekomst.” Hoeveel de verkoop exact heeft opgebracht, moet nog berekend worden. “Op dit moment zijn we alles nog aan het verwerken,” aldus Thiran.

In januari staat er al een nieuwe veiling op het programma. Dan staan er 1.500 flessen in de aanbieding. “We gaan nu volop inzetten op de Bourgondische wijnen. We zien nu al dat er flessen gaan naar 4.000 en 5.000 euro. Dus deze veiling zal nog meer opbrengen dan die van de Mouton Rothschild.”