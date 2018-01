Voetpad Fort II-straat en Volkaertslei krijgt opknapbeurt 26 januari 2018

Het voetpad van de Fortbaan wordt heraangelegd tussen de Fort II-straat en de Volkaertslei. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de vooruitgang van de voorafgaande onderhoudswerken, zal de heraanleg van het voetpad op 9 februari afgerond zijn. De oude tegels van het voetpad zullen verwijderd worden en vervangen door nieuwe dubbele klinkers. Ook de hoeken van de zijstraten (Volkaertslei, Roosekappellaan en Silstraat) worden heraangelegd. Tijdens de werken geldt een parkeerverbod in de Fortbaan van de Fort II-straat tot aan de Volkaertslei en zal een enkele rijrichting worden ingesteld in de Fort II-straat in de richting van de Volkaertslei. (ADA)