Voetbalploeg De Daltons brengt eigen bier op de markt ADA

12 februari 2019

16u43 0 Wommelgem Voetbalploeg De Daltons uit Wommelgem hebben met de Daltons 40 hun eigen bier gebrouwen. Daarmee willen ze hun veertigste bestaansverjaardag vieren. “Want de derde helft is minstens even belangrijk!”

Ze begonnen veertig jaar geleden met vier vrienden te knutselen aan een praalwagen voor de bloemenstoet. Hun aantal bleef echter groeien en omdat je geen heel jaar aan een nieuwe praalwagen kan werden, besloten de vrienden in het tussenseizoen een balletje te trappen. Zo moet ongeveer de voetbalploeg De Daltons in Wommelgem zijn ontstaan. Hun eigen bier Dalton 40 moet hun jubileum extra in de verf zetten.

Waar de naam vandaag komt, dat kan huidig speler en bestuurslid Philip Covent niet zeggen. Of de olijke boeven van stripheld Lucky Luke er iets mee te maken hebben, is niet zeker. De blauwe clubkleuren doen alvast iets anders vermoeden.

“Niemand had eigenlijk ervaring met brouwen dus dat was best een spannende ervaring. Maar omdat de derde speelhelft in de kantine net zo belangrijk is als de twee andere helften op het veld, wilde we ons er toch graag aan wagen”, vertelt Philip. Een vriend van hem heeft een brouwerij net aan de taalgrens en die hielp bij het ontwikkelen van het recept. “We stelden ons de vraag wat we graag wilden en wat we zelf lekker vinden. Al snel waren we het erover eens dat we een toegankelijk fruitig biertje wilden dat niet te straf was.”

Dalton 40 is een bier dat aanleunt bij de Tripel Karmeliet. “Het is een meergranenbier met was sinaasappelzeste voor het fruitige karakter en een toets van koreander. Met een alcoholpercentage van 5,6 procent zijn we bewust niet te hoog gegaan”, aldus Philip.

Voorlopig is het bier enkel te verkrijgen in het clublokaal Den Klauwaert. Waar je het zowel van het flesje kan krijgen als in een geschenkeditie van vier flesjes en een bijhorend glas. Daarnaast zal het op de verschillende evenementen te verkrijgen zijn waar De Daltons aanwezig zijn.