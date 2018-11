Vier extra laadpalen op komst ADA

21 november 2018

Distributienetbeheerder Eandis installeert over een periode van vier jaar vier laadpalen in de gemeente Wommelgem. Daarmee wil ze aan de stijgende vraag voldoen, nu dat er steeds meer elektrische auto’s worden verkocht.

Er werden al twee palen geplaatst in de gemeente: één aan de parking van het gemeentelijk sportcentrum Brieleke en een tweede in de Volkaertslei. De derde zal in 2019 geplaatst worden in het centrum, waarschijnlijk aan de parking van het rondpunt aan de Handboogstraat of in de Kaakstraat. Wie zelf graag een laadpaal in zijn of haar buurt heeft, kan contact opnemen met Eandis.