Verslaafde manager krijgt

tweede kans van rechter Patrick Lefelon

18 maart 2019

18u09 0 Wommelgem Een 37-jarige uit Wommelgem, gewezen project manager in de chemische sector, raakte door zijn verslaving aan cocaïne alles kwijt. Hij krijgt van de rechter met een autonome probatiestraf de kans om zich te herpakken. Zijn kompaan, een Georgische drugsverslaafde, moet wel vier jaar naar de cel.

De Georgiër Archili S. verblijft sinds 2000 illegaal in België. De man heeft een stevig strafblad, met vooral inbraken en diefstallen. Dat was vorig jaar niet anders. De man trok geregeld op dievenpad om geld voor zijn drugsverslaving te verzamelen.

Hij sloeg toe in woningen op Viaduct-Dam en de Lange Lobroekstraat in Antwerpen, in de Zevenbergenlaan in Ranst en in Wommelgem. Zo wordt hij beticht van een inbraak bij een huisarts in Wommelgem. Cash geld, fototoestellen, iPhone en computers nam hij overal mee.

Bij die huisarts was tweede verdachte I.G. klant. De man was vroeger project manager gerweest in de chemische sector. Door zijn verslaving aan cocaïne was hij zijn job en zijn gezin kwijtgeraakt. I.G. werd veroordeeld omdat hij inbreker Archili S. onderdag had geboden en zijn inbrekersmateriaal had verstopt in zijn auto.

De gewezen manager kreeg van de rechters wel een nieuwe kans. Hij werd veroordeeld tot een autonome probatiestraf. I.G. moet samen met zijn justitie-assistent een behandeling voor zijn drugsverslaving uitwerken. Als hij de volgende twee jaar die begeleiding naleeft, hoeft hij niet naar de gevangenis. Verzaakt hij aan die begeleiding, dan kan de probatiestraf alsnog omgezet worden in twee jaar celstraf.

Voor inbreker Archili S. was de rechter streng. Zijn inbraken en zijn strafregister laten geen zachte aanpak meer toe. Hij moet vier jaar naar de cel.