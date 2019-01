Van eeuwenoud koetshuis tot bergje stenen: nieuwe eigenaar wil privéwoning in de plaats ADA

17 januari 2019

Het oude koetshuis voor kasteel Sesaeten is niet meer. Het kasteel dateerde uit de twaalfde eeuw en behoorde tot een groter landgoed. In de loop der jaren behoorde het koetshuis en landgoed tot verschillende eigenaren tot Palmyra Brands er hun zitten op hadden gezet. Zij wilden van het koetshuis een privéwoonst maken met verschillende gastenkamers. De gemeente zag dat niet zitten en weigerde de vergunning. “Het koetshuis maakt sinds 1981 deel uit van een beschermd dorpsgezicht”, klonk het toen. Maar na een beroep bij de provincie, kreeg Palmyra alsnog hun vergunning.

Ondertussen is het koetshuis met de grond gelijk gemaakt. Een bergje stenen is het enige wat doet herinneren aan dat stukje geschiedenis. Volgens het bedrijf was het huis renoveren geen optie door de slechte staat waarin het zich bevond. Toch zal het koetshuis niet volledig verdwijnen. Er wordt namelijk een replica opgebouwd maar dan volgens de huidige bouwvereisten.