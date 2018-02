Twinkeltje zoekt vrijwilligers 03 februari 2018

03u23 0

Voedselbedelingspunt Twinkeltje is op zoek naar bijkomende vrijwilligers om de werking verder uit te bouwen. Het initiatief heeft een dubbel doel voor ogen: voedselverspilling in winkels voorkomen en kansarme gezinnen helpen. Het OCMW van Wommelgem is in 2016 mee in het voedselbedelingspunt Twinkeltje van OCMW Borsbeek gestapt. Via dit voedselbedelingsproject kunnen OCMW Boechout, Borsbeek én Wommelgem een bescheiden bijdrage leveren om met voedseloverschotten armoede te bestrijden. Er staan enthousiaste vrijwilligers klaar om die voedselpakketten in het Twinkeltje uit te delen aan Borsbekenaren, Boechoutenaren en Wommelgemnaren die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd door het OCMW. Wekelijks kunnen zij in het Twinkeltje terecht voor eten in blik en droge voeding maar er worden ook verse groenten, fruit en brood aangeboden. Deze verse producten worden onder andere opgehaald in de voedselbank te Mortsel. Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Dan kan dat via kvc@ocmwhove.be. (ADA)