Tweede fase van start werken Maria Clarastraat ADA

01 maart 2019

De tweede fase van de werken in de Maria Clarastraat gaan van start. Tijdens deze fase wordt het voetpad in de Maria Clarastraat heraangelegd aan oneven zijde. Het gaat om de voetpaden tussen de Fort II-straat en de Antverpiastraat. Tijdens de werken is er een parkeerverbod ingevoerd aan beide zijden van de Maria Clarastraat en aan de even zijde van de Antverpiastraat. Om het verkeer in de Maria Clarastraat, het deel Fort II-straat tot Antverpiastraat, te ontlasten, zal tijdens de werken tijdelijk dubbelrichtingsverkeer in de Antverpiastraat toegelaten worden.