Truck in de gracht na klap tegen betonblok 23 juli 2018

Een vrachtwagen met oplegger is in Wommelgem in de gracht beland na een crash tegen een betonblok. De trucker reed vrijdagvoormiddag over de Uilenbaan toen hij wellicht verblind werd door de zon. Hij vlamde op een betonblok, die net het nut heeft om het verkeer daar af te remmen. Door de klap week de chauffeur af van het wegdek en raakte hij een elektriciteitspaal waardoor alle omringende bedrijven even zonder stroom kwamen te zitten. Daarna ging heel het gevaarte met opligger en al de gracht in. De trucker raakte niet gewond. De vrachtwagen moesten worden getakeld. (BSB)