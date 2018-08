Trainen zoals bij Valencia CF DELEGATIE SPAANSE TOPPLOEG OP BEZOEK BIJ KONINKLIJKE TERNESSE VV WOMMELGEM DAVID ACKE

07 augustus 2018

02u50 0 Wommelgem De Spaanse topvoetvalclub Valencia CF is een hele week te gast bij Koninklijke Ternesse VV Wommelgem voor een voetbalstage. Daarvoor kwamen twee jeugdtrainers van de Spaanse club overgevlogen. Een hele week krijgen voetballers tussen de zes en veertien jaar er training.

Met 88 zijn ze, en allemaal hebben ze ongeveer dezelfde droom: profvoetballer worden. Voetballers uit heel de provincie Antwerpen nemen deel aan het Valencia CF Voetbalkamp. De wommelse voetbalclub Koninklijke Ternesse VV Wommelgem verleent voor de tweede keer op rij zijn medewerking. "Wij verzorgen de hele logistiek. De voetballertjes mogen infrastructuur gebruiken, waaronder kleedkamers en douches", vertelt ondervoorzitter Walter Cloots. Voor de trainers en de trainingsschema's en kledij zorgt Valencia. "Elke speler krijgt een volledige tenue dat ze nadien ook mogen houden. Gepersonaliseerd met hun eigen naam en nummer. Voor die klein mannen is dat de max", weet Walter.





Later voor Valencia spelen

Gisteren was het de eerste dag van het kamp en dat gaat traditioneel gepaard met een kennismakingsronde. Nadien werd er meteen getraind. Voor Jinthe (10), Mathis (9), Titziano (8) en Rayan (10) kon het kamp niet snel genoeg beginnen. Na een opwarming werden de 88 voetballers verdeeld volgens leeftijd en werd er getraind op balcontrole en passing.





Nadien was er tijd voor kleine wedstrijden. Af en toe kwamen de trainers tussenbeide om de spelertjes te wijzen op fouten en ze te verbeteren. "Het was echt heel leuk!" vertelden de vier na de eerste dag. "We hebben al veel geleerd." "Ik wil heel graag voor Valencia spelen later", zegt Jinthe enthousiast.





De Spaanse club trekt er regelmatig op uit naar het buitenland. "Dat is een deel scouting, maar het hoofddoel is de club bekend maken in het buitenland. Mensen laten zien wie we zijn en hoe we werken. We willen de filosofie achter onze club laten zien", vertelt trainer Alfredo Ramos. Op het einde zullen hij en zijn collega Juan Antonio Lopez twee spelers selecteren die een week mogen afzakken naar de Spaanse club. "Zij mogen een week ervaring komen opdoen bij ons door mee te trainen met de jeugd. Ze krijgen ook een rondleiding en als het kan mogen ze de spelers van ons eerste elftal ontmoeten", legt Alfredo uit. De twee selecteren op basis van talent, waardoor het luikje scouting naar boven komt. "Op vijf dagen is het heel moeilijk om in te kunnen schatten wat een speler kan. Maar je kan wel de eerste kiemen ontdekken. Daarna is het afwachten of de speler ook echt openbloeit of niet", aldus Juan. "Maar ik heb er toch al een drietal gezien waarvan ik denk dat er wel potentieel in zit", besluit Alfredo.