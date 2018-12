Toegangen tot P+R Wommelgem worden veiliger BJS

26 december 2018

De toegangen tot de P+R Wommelgem worden in het voorjaar van 2019 veiliger gemaakt. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Het was Koen Laenens, gemeenteraadslid en voorzitter N-VA Deurne, die de onveilige verkeerssituatie, via Vlaamse parlementslid Annick De Ridder (N-VA), had aangekaart. “Heel wat mensen, waaronder mezelf, gebruiken de P+R om vanuit Wommelgem om naar de stad te trammen. De afgelopen maanden met tram 9 en sinds vorige week terug met de vertrouwde tram 8 naar het Zuid”, zegt Laenens. “Bij het gebruiken van de P+R is het oprijden vrij eenvoudig maar het afrijden niet. Men moet de oprijstrook naar de E313 dwarsen wat geen sinecure is.”

Volgens minister Weyts komen er maatregelen om de verkeerssituatie veiliger te maken. “Op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid werd beslist de huidige uitrit te supprimeren en samen te voegen met de inrit, die daartoe wordt verbreed. De uitvoering van deze maatregelen gebeurt in het voorjaar van 2019, van zodra de weersomstandigheden dit toelaten”.

Weyts onderstreept dat het om een tijdelijke maatregel gaat. “In afwachting van de herinrichting van de volledige parking bij de geplande uitbreiding door BAM nv.”