Theatergezelschap lanceert trailer met Bart De Wever, Bart Somers én Kris Peeters

28 maart 2019

17u12 0 Wommelgem Het lokale theatergezelschap Sous-Fleurs strikte voor de trailer van hun nieuwste theaterstuk ‘Schaakmat’ Vlaamse politieke kopstukken. Op die manier willen ze hun voorstelling extra onder de aandacht brengen. “Tot onze grote verbazing wilden ze allemaal meteen meedoen.”

Je schrijft een toneelstuk over een politiek debat waarin een kopstuk vermoord wordt. Als theatergezelschap wil je natuurlijk opvallen in de massa zodat mensen naar jouw stuk komen kijken. Hoe doe je dat? Voor auteur Wies Geerts was het plan duidelijk. “Ik wilde alle politieke kopstukken van de Vlaamse partijen aan het woord laten in een trailer. Ik dacht meteen aan Bart De Wever en Kris Peeters. Maar die mannen te pakken krijgen, dat is natuurlijk een ander paar mouwen”, vertelt de schrijver.

Vermoord

En toch ging het eenvoudiger dan verwacht en stemden Bart De Wever, Kristof Calvo, Bart Somers, Kris Peeters en Caroline Gennez vrij snel in. “Ik contacteerde eerst de woordvoerders en vertelde het plan. Tot mijn grote verbazing wilden ze allemaal wat tijd vrij maken voor de opnames. Voor ons gezelschap Sous-Fleurs is dat natuurlijk een enorme opsteker”, aldus Wies.

In ‘Schaakmat’ gaat het om fictieve politiekers maar wordt er wel gesproken over de socialisten, liberalen en christen democraten. Wie uiteindelijk vermoord wordt en, misschien nog belangrijker, door wie, dat wilde Wies natuurlijk nog niet kwijt. “Ik omschrijf het stuk als een komische thriller. Het zal spannend zijn maar mensen zullen zeker ook kunnen lachen.”

