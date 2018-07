Stro schiet door hitte vanzelf in brand 02 juli 2018

In een weiland aan de Leliebaan in Wommelgem is een hoop stro in brand gevlogen. Het gaat waarschijnlijk om spontane ontbranding vanwege de hitte. De ene brand heeft dan ook enkele andere brandjes veroorzaakt. Alles zonder veel erg en de brandweer had alles snel onder controle, de schade blijft beperkt en er was nooit gevaar voor omwonenden. (NBA)