Stock frituur om zeep door wolkbreuk 07 september 2018

02u43 0

Ook bij Frituur Parelhof op de Turnhoutsebaan in Schilde, vlakbij het filiaal van Carrefour Market waar het dak instortte, heeft de hevige regenval van woensdagnacht ellende veroorzaakt. Omdat de doppen van de rioolbuizen in de kelder van het frituur niet meer intact waren, liep de kelder volledig onder water in slechts een half uur tijd. "Daardoor hebben we 25 dozen vet verloren, zijn er drie diepvriezen gesneuveld en is de volledige voedselvoorraad voor de vuilbak", klinkt het bij het frituur. " De ploegen van de brandweer moesten ter plaatse komen om de kelder leeg te pompen zodat ook de elektriciteit terug aangesloten kon worden. Het was gisteren nog niet duidelijk wanneer het frietkot terug open kan. (BSB)