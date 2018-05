Stel tentoon in het gemeentehuis 12 mei 2018

Het gemeentehuis van Wommelgem heeft naast een bestuurlijke functie ook een bijkomende functie als tentoonstellingsruimte voor lokale kunstenaars.





Kunstenaars

De gemeente is op zoek naar kunstenaars die hun werk graag eens willen tentoonstellen. Alle mogelijke kunstvormen zijn welkom. De gemeente wil daarmee vooral kunstenaars uit de eigen gemeente een podium geven, maar ook werken van artiesten uit andere gemeentes verwelkomt ze graag. Stel je zelf eens graag tentoon in ons gemeentehuis? Contacteer dan de cultuurdienst met je vraag per mail naar





cultuurdienst@wommelgem.be.





(ADA)