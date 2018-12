Steeds minder dieren in asiel... door sociale media “Honden en katten gratis doorgegeven op Facebook” David Acke

27 december 2018

12u53 0 Wommelgem Het Dierenasiel van Wommelgem, Het Blauwe Kruis, moet steeds minder dieren opvangen. En dat komt vooral door sociale media. Toch is die tendens niet altijd positief. “Mensen nemen steeds vaker impulsief een dier gratis over.”

Het aantal dieren dat het Dierenasiel van Wommelgem elk jaar binnenkrijgt, blijft dalen. En daar zitten de sociale media voor iets tussen. Toch heeft die daling ook een keerzijde. Dit jaar werden bijvoorbeeld 157 honden en katten vrijwillig afgestaan aan het asiel.

“Dat gaat om dieren waarvoor niet meer gezorgd kan worden door bijvoorbeeld een verhuis of omdat het baasje overleden is,” vertelt Elke van het asiel.

In 2013 ging dat nog om 194 dieren en in 2010 zelfs nog om 265 honden en katten. Die daling is volgens Elke het gevolg van de opkomst van sociale media.

Impulsief

“Dieren waarvoor mensen niet kunnen zorgen, worden al snel op sociale media geplaatst en op die manier verpatst. Vaak nog eens gratis waardoor mensen al snel een impulsieve beslissing nemen en het diertje overnemen. Achteraf hebben ze daar dan spijt van. We zien steeds vaker dieren binnenkomen die al vijf tot zeven verschillende baasjes hebben gehad.”

Een ander nefast gevolg voor het asiel is dat het opvangcentrum daardoor vooral de moeilijkere rassen binnenkrijgt, die het op sociale media niet goed doen. Denk maar aan staffords, die erg moeilijk een nieuwe thuis vinden. “Vroeger hadden we ook heel wat kleinere gezelschapshondjes in het asiel. Vandaag gebeurt dat nog maar zelden. En als er eentje binnenkomt, wordt die vaak meteen geadopteerd”, aldus Elke.

Goed voor vondelingen

Ook het aantal vondelingen daalt drastisch. Dit jaar kwamen er 272 gevonden honden en katten binnen in Wommelgem tegenover 343 in 2013 en 335 in 2010. Ook hier spelen sociale media een rol, zij het een positieve.

“Hier sta ik wel volledig achter sociale media. Wanneer mensen een verloren hond of kat vinden, plaatsen ze al gauw een foto op de lokale Facebookpagina van een dorp of een gemeente. Op die manier komen de dieren snel bij hun baasjes terecht. Het asiel is in deze vaak een laatste redmiddel.”

Voor het ‘feelgood’-verhaal van 2018 zorgde de kleine chihuahua Lingga. Die werd begin september gestolen uit het asiel door twee mannen. Niemand verwachtte de pup ooit nog terug te zien tot een grootmoeder en haar kleindochter Lingga vonden op straat een goede maand later. Ondertussen heeft Lingga een nieuwe thuis gevonden.

“Net zoals de overgrote meerderheid van de dieren die er worden binnengebracht. Slechts een heel klein percentage vind geen nieuwe thuis,” aldus Elke.