Steeds meer zwerfkatten in Wommelgem: vzw Zwerfkat zoekt dringend extra helpende handen David Acke

18 maart 2019

14u16 3 Wommelgem Elk jaar worden er meer zwerfkatten gesignaleerd in de gemeente en om die stijging aan te kunnen is Zwerfkat Wommelgem vzw op zoek naar extra helpende handen om de dieren te helpen. Meteen roept de vzw ook alle gemeentes op hun verantwoordelijkheid op te nemen. “De wet verplicht hen een actief beleid te voeren tegen zwerfkatten maar dat gebeurt zelden.”

Zwerfkat Wommelgem vzw die zich inzet voor de zwerfkatten in de gemeente komt handen te kort. Jaar na jaar stijgt het aantal oproepen en daarom zoekt de vzw nu extra vrijwilligers. “Per jaar vangen we tussen de tachtig en honderd zwerfkatten op. Dat zijn er heel wat en dat komt vooral omdat we in Wommelgem actief op zoek gaan naar de dieren. We merken dat dat aantal in stijgende lijn is”, vertelt Eric van de vzw. Die stijging is te verklaren aan de hand van een aantal factoren. In de eerste plaats doen mensen steeds sneller aangifte wanneer ze straatkatten opmerken. “Daarnaast heb je het spijtige gegeven van dumping. Het gebeurt steeds vaker dat we kittens vinden die ergens in een zak worden achtergelaten. En tot slot heb je de huiskat die verdwaalt en uiteindelijk een straatkat wordt”, aldus Eric.

Om ervoor te zorgen dat deze katten toch een goed leven kunnen leiden, zoekt Zwerfkat Wommelgem vzw nu extra vrijwilligers om de dagelijkse werking te kunnen garanderen. “We hebben voor elk wat wils. Het takenaanbod is heel divers. Dat kan gaan van het vangen van de katten, tot permanentie aan telefoon, het ophalen van voedseldonaties of met de katten naar de dierenarts rijden", legt Eric uit.

Wettelijke verplichting

Elke gemeente is bij wet verplicht zelf in te staan voor de zwerfkatten van hun gemeente maar slechts weinigen hebben volgens Eric ook een actief beleid. “Gelukkig doet Wommelgem dat wel. Zij financieren de sterilisaties en castraties van de katten en ook de onderzoeken naar diverse ziektes. Ook krijgt de vzw een subsidie van de gemeente.” Alle andere medische verzorging, onderzoeken of operaties worden door Zwerfkat Wommelgem vzw zelf gefinancierd. “Maar om het probleem van de zwerfkatten doeltreffend aan te pakken, zou elke gemeente een actief plan moeten hebben. Het wordt dan ook tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.”

Maar wat kan jij doen als je een zwerfkat spot? “Neem altijd zo snel mogelijk contact op en meld zwerfkatten via het digitaal loket van de gemeente. Hoe sneller steriel, hoe beter. Kattinnen kunnen al vanaf de leeftijd van vijf maanden zwanger worden," klinkt het bij de vzw. Maak ook direct melding van gevonden kittens, want tot vijf weken kunnen ze nog naar een opvangplaats om geadopteerd te worden, daarna niet meer. Na vijf weken zijn ze te verwilderd en wordt socialiseren moeilijker tot onmogelijk. Heb je zelf een ongecastreerde kater of ongesteriliseerde kattin? Maak dan snel een afspraak bij de dierenarts.

Wie zich graag wil inzetten voor de zwerfkatten kan zich aanmelden via info@zwerfkatwommelgem.be of www.zwerfkatwommelgem.be.